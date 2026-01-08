Meghan Markle Harry la fa ingelosire | telefonate segrete con la star di Hollywood
Recenti indiscrezioni suggeriscono che Harry e Meghan Markle siano nuovamente in crisi. Tra le voci di un possibile divorzio, emergono dettagli su telefonate segrete tra Harry e una star di Hollywood, alimentando le speculazioni sulla stabilità della coppia. La situazione continua a suscitare interesse e attenzione pubblica, mantenendo alta l’attenzione sulle vicende personali dei Sussex.
Harry e Meghan Markle sono di nuovo sul punto di divorziare. Ci risiamo, ormai ciclicamente emergono indiscrezioni sull’irrimediabile crisi coniugale dei Sussex. Pare che la causa scatenante delle tensioni siano le attenzioni che il Principe rivolge a una delle star più luminose di Hollywood, niente meno che Jennifer Lopez. Harry fa ingelosire Meghan Markle. Meghan Markle non accetta che un’altra donna la oscuri. Basta vedere come si è comportata nei confronti di sua cognata, Kate Middleton. Figuriamoci poi se la donna in questione affascina suo marito e soprattutto è una delle donne più famose del pianeta. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: Meghan markle e prince harry cercano il relax dopo i problemi di hollywood
Leggi anche: Meghan Markle, il principe Harry e molte altre star hanno partecipato al Baby2Baby Gala in onore di Serena Williams
Il principe Harry e Meghan Markle hanno perso un altro pezzo del loro staff (e siamo a 12 in 5 anni); Harry e Meghan, cambiamenti in vista e la scelta sui figli fa discutere; Harry e Meghan, la foto di famiglia per gli auguri di Natale: lo scatto intimo insieme ai figli Archie e Lilibet; La beneficenza di Harry e Meghan prende una nuova strada e la scelta fa discutere.
Harry e Meghan perdono l'ennesimo collaboratore. È il dodicesimo in cinque anni - James Holt, prima pr e poi direttore esecutivo di Archewell Philantropies, lascia il suo incarico al fianco dei duchi dopo cinque anni e torna a vivere a Londra. vanityfair.it
La beneficenza di Harry e Meghan prende una nuova strada e la scelta fa discutere - Deve essere l'influenza di Meghan" Meghan Markle ha postato una nuova foto assieme a ... msn.com
Harry e Meghan Markle, si licenzia un’altra addetta stampa (l’undicesima in cinque anni) - Harry ha parlato più volte di scontri fisici e di liti con il fratello per via dell’insofferenza sua e di Meghan verso i media inglesi, mentre la Markle ha riferito di non essersi mai sentita davvero ... dilei.it
Re Carlo, in visita negli Usa il prossimo aprile, sarebbe stato invitato da Meghan Markle a Montecito per trascorrere un po' di tempo con i nipotini - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.