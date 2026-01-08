Recenti indiscrezioni suggeriscono che Harry e Meghan Markle siano nuovamente in crisi. Tra le voci di un possibile divorzio, emergono dettagli su telefonate segrete tra Harry e una star di Hollywood, alimentando le speculazioni sulla stabilità della coppia. La situazione continua a suscitare interesse e attenzione pubblica, mantenendo alta l’attenzione sulle vicende personali dei Sussex.

Harry e Meghan Markle sono di nuovo sul punto di divorziare. Ci risiamo, ormai ciclicamente emergono indiscrezioni sull’irrimediabile crisi coniugale dei Sussex. Pare che la causa scatenante delle tensioni siano le attenzioni che il Principe rivolge a una delle star più luminose di Hollywood, niente meno che Jennifer Lopez. Harry fa ingelosire Meghan Markle. Meghan Markle non accetta che un’altra donna la oscuri. Basta vedere come si è comportata nei confronti di sua cognata, Kate Middleton. Figuriamoci poi se la donna in questione affascina suo marito e soprattutto è una delle donne più famose del pianeta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meghan Markle, Harry la fa ingelosire: telefonate segrete con la star di Hollywood

Leggi anche: Meghan markle e prince harry cercano il relax dopo i problemi di hollywood

Leggi anche: Meghan Markle, il principe Harry e molte altre star hanno partecipato al Baby2Baby Gala in onore di Serena Williams

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il principe Harry e Meghan Markle hanno perso un altro pezzo del loro staff (e siamo a 12 in 5 anni); Harry e Meghan, cambiamenti in vista e la scelta sui figli fa discutere; Harry e Meghan, la foto di famiglia per gli auguri di Natale: lo scatto intimo insieme ai figli Archie e Lilibet; La beneficenza di Harry e Meghan prende una nuova strada e la scelta fa discutere.

Harry e Meghan perdono l'ennesimo collaboratore. È il dodicesimo in cinque anni - James Holt, prima pr e poi direttore esecutivo di Archewell Philantropies, lascia il suo incarico al fianco dei duchi dopo cinque anni e torna a vivere a Londra. vanityfair.it