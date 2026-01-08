Medicina pubblicata la graduatoria | oltre 22mila idonei per 17mila posti

È stata pubblicata la graduatoria di Medicina, con oltre 22.600 idonei e 17.278 posti disponibili. La modifica del Ministero dell’Università, volta a coprire la carenza di candidati, permette di assegnare tutti i posti disponibili e di destinare circa 5.000 idonei a corsi affini. Questa situazione apre nuove opportunità per i candidati e modifica l’accesso alle facoltà di area medica.

Sono 22.688 gli idonei a medicina e 17. 278 i posti disponibili. Quindi, con la modifica introdotta dal ministero dell’università proprio per carenza di candidati che avevano superato tutte e tre le prove, ora non solo verranno coperti tutti i posti disponibili, ma ci sono anche più idonei dei posti a disposizione: circa 5mila dovranno adesso scegliere corsi affini. Agli ammessi a medicina vanno sommati i 1.535 per veterinaria e i 1.072 per odontoiatria. Sono quindi 25.387 gli studenti idonei all’iscrizione in graduatoria. Gli esami con voto superiore al 18 sono stati 19.089 per biologia, 21.763 per chimica, 10. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

