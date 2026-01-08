Medicina | per Anaao la graduatoria è un caos infernale

Il processo di assegnazione delle nuove graduatorie mediche ha suscitato numerose discussioni e criticità. Dopo mesi di dibattiti e interventi correttivi, alle ore 16 dell’8 gennaio si procederà con le assegnazioni ufficiali. Questa fase rappresenta un momento importante per il settore sanitario, che si confronta con un sistema in continua evoluzione e con le sfide legate alla gestione delle risorse e delle professionalità mediche.

