Medicina | per Anaao la graduatoria è un caos infernale
Il processo di assegnazione delle nuove graduatorie mediche ha suscitato numerose discussioni e criticità. Dopo mesi di dibattiti e interventi correttivi, alle ore 16 dell’8 gennaio si procederà con le assegnazioni ufficiali. Questa fase rappresenta un momento importante per il settore sanitario, che si confronta con un sistema in continua evoluzione e con le sfide legate alla gestione delle risorse e delle professionalità mediche.
Dopo mesi di polemiche e correttivi in corso d’opera, il momento è finalmente arrivato: dalle 16 di oggi 8 gennaio i 22.500 aspiranti medici idonei possono consultare la graduatoria nazionale e scoprire se sono entrati a Medicina, e in quale sede universitaria. Ma la strada per arrivare fin qui è stata a dir poco impervia: “S’è preteso che dei ragazzi nemmeno entrati all’università preparassero i n tre mesi materie che richiedono una studio di sei. Si tratta peraltro di materie importanti per il prosieguo del percorso, per cui dovranno necessariamente recuperare le lacune. È un problema con cui dovremo fare i conti”, evidenzia Pierino Di Silverio, segretario nazionale di Anaao Assomed, sindacato dei medici e dirigenti sanitari. 🔗 Leggi su Lapresse.it
