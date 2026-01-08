Medicina oltre 22mila studenti idonei

Nel recente aggiornamento sul concorso di Medicina, sono risultate idonee 22.688 persone, rispetto ai 17.278 posti disponibili. La modifica ministeriale, adottata per la carenza di candidati, garantisce la copertura di tutte le posizioni aperte e aumenterà il numero di studenti che potranno optare per corsi affini. Questo intervento mira a rispondere alle esigenze del sistema universitario e a ottimizzare le risorse disponibili.

19.28 Sono 22.688 gli idonei a Medicina e 17.278 i posti disponibili. Quindi, con la modifica introdotta dal ministero dell'Università proprio per carenza di candidati che avevano superato tutte e tre le prove, ora non solo verranno coperti tutti i posti disponibili, ma ci sono più candidati: circa 5mila dovranno scegliere corsi affini. Il totale degli studenti idonei all' iscrizione in graduatoria è 25.387, sommando a Medicina i 1.535 ammessi in Veterinaria e i 1.072 in Odontoiatria. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

