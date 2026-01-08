Medicina oltre 22mila idonei per 17mila posti | circa 5 mila candidati dovranno scegliere corsi affini
Nel concorso di Medicina, sono oltre 22.600 gli idonei per circa 17.300 posti disponibili. Grazie alle recenti modifiche ministeriali, tutti i posti saranno coperti e circa 5.000 candidati dovranno optare per corsi affini. Questa situazione evidenzia un aumento della partecipazione e una possibile riorganizzazione delle scelte accademiche nel settore sanitario.
Sono 22.688 gli idonei a Medicina e 17.278 i posti disponibili. Quindi, con la modifica introdotta dal ministero dell’Università proprio per carenza di candidati che avevano superato tutte e tre le prove, ora non solo verranno coperti tutti i posti disponibili, ma ci sono più candidati: circa 5 mila dovranno scegliere corsi affini. Agli ammessi a Medicina vanno sommati i 1.535 per Veterinaria e. 🔗 Leggi su Feedpress.me
