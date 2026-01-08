medicina oggi la graduatoria dopo gli esami del semestre filtro

Oggi viene pubblicata la graduatoria nazionale per l’ingresso alla Facoltà di Medicina, a seguito degli esami del semestre filtro svolti a novembre e dicembre. Questa graduatoria determinerà l’assegnazione dei posti disponibili per i candidati che hanno partecipato alle prove, offrendo una panoramica aggiornata sulla situazione di accesso alla professione medica in Italia.

È attesa per oggi la pubblicazione della graduatoria nazionale per l’accesso alla facoltà di Medicina dopo gli esami del semestre filtro di novembre e dicembre scorsi. Gli aspiranti camici bianchi potranno consultare la loro posizione collegandosi al portare Universitaly e per ogni candidato sarà indicata la sede di destinazione. Sono 22.500 gli idonei. Sono 22.500 gli idonei per la graduatoria nazionale di Medicina, quegli studenti che, cioè, hanno superato almeno un esame, a fronte dei 17.278 posti disponibili. Nove sezioni di una sola graduatoria nazionale: nessun posto dei circa 24mila disponibili resterà vuoto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

