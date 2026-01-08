Medici di base | i dati dell’emorragia Oltre 13mila cittadini a piedi

Secondo i dati ufficiali dell’Asst Rhodense, sono 13.112 i cittadini residenti nei Comuni dell’azienda sanitaria senza medico di base. La comunicazione arriva in risposta a recenti polemiche e a notizie non corrette diffuse in merito alla situazione. La cifra rappresenta un elemento importante per comprendere le criticità del servizio sanitario locale e le sfide nell’assicurare assistenza medica a tutta la popolazione.

Sono 13.112 i cittadini residenti nei Comuni dell’ Asst Rhodense, senza medico di base. A rendere noto il dato ufficiale è la stessa direzione generale dell’azienda sanitaria dopo le ultime polemiche e la diffusione di numeri non corretti. Al 15 dicembre del 2025 i medici di medicina generale in servizio sul territorio sono 236. Considerato che fanno parte dell’Asst Rhodense ben 23 Comuni con una popolazione di circa 490mila abitanti è innegabile che si tratta di un numero non sufficiente. "La carenza di medici di medicina generale è una questione che riguarda tutto il territorio - spiega in una nota stampa -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Medici di base: i dati dell’emorragia. Oltre 13mila cittadini “a piedi” Leggi anche: Roma senza medici di base: l'emorragia continua, la mappa delle carenze, municipio per municipio Leggi anche: Medici di base, emergenza continua. Un altro dottore che se ne va e 1.500 pazienti restano “a piedi” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Medici di base: i dati dell’emorragia. Oltre 13mila cittadini “a piedi” - Asst Rhodense, il direttore Bosio: al via un’attività diurna con i professionisti in servizio per assistere chi è senza ... msn.com

La crisi dei medici di base in Italia: dati e interviste per capire cosa sta accadendo - C’era una volta il medico di famiglia: figura di riferimento, punto di approdo per ogni nostra paura e dolore. repubblica.it

Medici base, no a lavoro in più anche in Case di Comunità - "Noi medici di base oggi lavoriamo circa 10 ore al giorno, tra le 4 ore di studio e il resto a fare visite domestiche agli anziani, fare le ricette e affrontare l'enorme mole dalla burocrazia. ansa.it

Telesveva. . La Regione Puglia chiede 31 milioni di euro a medici di base e pediatri, le associazioni di categoria annunciano lo stato di agitazione #puglia #attualità #medici #protesta - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.