McKennie lascia la Juve a zero | la destinazione è inimmaginabile

Weston McKennie lascia la Juventus a parametro zero, aprendo nuove possibilità per il suo percorso professionale. Le ultime ore hanno portato aggiornamenti significativi sul suo futuro e sulla destinazione che potrebbe scegliere. In questo articolo, analizziamo gli sviluppi più recenti e le possibili implicazioni per il calciatore e il club torinese.

Arrivano aggiornamenti importanti sul futuro di Weston McKennie alla Juventus: ecco cosa sta succedendo in queste ore. È sul piede di partenza ormai da anni e puntualmente rimane a Torino rivelandosi uno dei valori aggiunti della Juve, ma questa rischia di essere davvero l’ultima stagione di Weston McKennie con la casacca bianconera. Il contratto del centrocampista statunitense scade il 30 giugno di quest’anno e, salvo sorprese, le possibilità di un suo rinnovo sono ridotte al lumicino. McKennie in azione contro la Roma (Ansa) – Calciomercato.it McKennie ha tanto mercato e vanta diversi estimatori in giro per l’Europa (Premer League ad esempio), ma l’ex Schalke 04 vorrebbe tornare a casa negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

