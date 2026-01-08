Maxi-ingorgo di auto sulle strade gelate

Nella gelida mattina di ieri, alcune strade di Zola Predosa hanno registrato un intenso aumento del traffico, causando maxi-ingorghi e disagi ai cittadini. Marta Evangelisti, capogruppo di FdI in Regione, ha evidenziato come le condizioni meteorologiche abbiano complicato gli spostamenti in auto, rendendo necessario prestare attenzione alle criticità del traffico durante le prime ore della giornata.

"Una mattinata di forte disagi per i cittadini che si sono dovuti spostare in auto". Così Marta Evangelisti, capogruppo di FdI in Regione, punta i riflettori sugli ingorghi che, nella gelida mattina di ieri, hanno intensificato il traffico in alcune strade di Zola Predosa. Già dalle prime ore del mattino, "ci hanno segnalato diversi incidenti stradali dovuti alla presenza di ghiaccio sulle strade ma anche gravi difficoltà di accesso all’asse attrezzato: in tanti sono rimasti bloccati in auto mentre cercavano di raggiungere il proprio posto di lavoro" riavvolge il nastro Evangelisti, che sottolinea inoltre come, "nonostante l’allerta preventiva diramata dalla Protezione Civile nei giorni scorsi, la nevicata ha messo in evidenza una gestione insufficiente della pulizia delle strade cittadine da parte del Comune". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Maxi-ingorgo di auto sulle strade gelate" Leggi anche: Rc auto falsa, scattano le maxi-multe. Giro di vite sulle strade Leggi anche: Nuovi maxi controlli sulle strade della Brianza: torna l'operazione Smart Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Maxi-ingorgo di auto sulle strade gelate. Bologna, maxi ingorgo dopo la partita: code infinite e traffico in tilt - Bologna, 20 settembre 2025 – Poco prima delle 15 il termometro all’ombra della Torre di Maratona continua a segnare 30 gradi. ilrestodelcarlino.it “Gentile deputato Borrelli, a via Stadera i lavori per il tram hanno creato una corsia preferenziale occupata da auto parcheggiate. Questa situazione impedisce il passaggio degli autobus e crea un notevole ingorgo, compromettendo la mobilità e il servizio pub - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.