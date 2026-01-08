Maurizio Landini umiliato in piazza da questo ragazzo | Siete qui per Signorini?

Durante una manifestazione pubblica, Maurizio Landini è stato interrotto da un giovane che ha chiesto se l'evento fosse in difesa di Alfonso Signorini e del suo ruolo al Grande Fratello. La scena ha attirato l’attenzione, evidenziando come le modalità di protesta possano variare e suscitare riflessioni sul rapporto tra manifestanti e figure pubbliche coinvolte nel dibattito pubblico.

"Ma questa manifestazione è a sostegno di Alfonso Signorini? Per farlo restare alla guida del Grande Fratello?". Basta questa domanda, posta a Maurizio Landini e a chi è sceso in piazza con lui per esprimere sostegno a Nicolas Maduro, per mandare in tilt la parte più rossa della sinistra italiana. Nei giorni scorsi il leader della Cgil ha scelto nuovamente la via della piazza, dopo mesi contraddistinti da comizi e scioperi più o meno generali (e più o meno riusciti), sempre contro Giorgia Meloni, il governo di centrodestra, la manovra (che ancora non c'era), il pericolo fascista, contro Israele e a favore dei pro-Pal.

