Matilde Baldi uccisa da una Porsche a 200 km h arrestato uno dei guidatori
Il 11 dicembre scorso, sull'autostrada Asti-Cuneo, un incidente ha causato la morte di Matilde Baldi, 20 anni. Uno dei guidatori coinvolti, un commerciante di pneumatici, è stato arrestato e si trova ora agli arresti domiciliari. La vicenda evidenzia le conseguenze di comportamenti imprudenti alla guida e le conseguenze legali che ne derivano.
Asti, 8 gennaio 2026 – È finito agli arresti domiciliari c, commerciante di pneumatici, che lo scorso 11 dicembre scorso era alla guida della Porsche che ha provocato l'incidente sull'autostrada Asti-Cuneo, nel quale è rimasta coinvolta Matilde Baldi, 20 anni, morta cinque giorni dopo all'ospedale di Alessandria. L'ipotesi contestata è che l'uomo abbia ingaggiato una sorta di gara, iniziata sulle strade di Asti e proseguita sull'autostrada A33, a una velocità di 212,39 chilometri orari. Insieme a lui è indagato anche un secondo uomo, alla guida di un'altra Porsche, che però non sarebbe rimasta coinvolta nello schianto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
