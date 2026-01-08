Matilde Baldi uccisa da una Porsche a 200 km h arrestato uno dei guidatori

Il 11 dicembre scorso, sull'autostrada Asti-Cuneo, un incidente ha causato la morte di Matilde Baldi, 20 anni. Uno dei guidatori coinvolti, un commerciante di pneumatici, è stato arrestato e si trova ora agli arresti domiciliari. La vicenda evidenzia le conseguenze di comportamenti imprudenti alla guida e le conseguenze legali che ne derivano.

Ventenne travolta e uccisa da una Porsche sull’A33, arrestato il guidatore. L’ipotesi: “Schianto durante una gara clandestina” - L’auto sulla quale viaggiava la giovane era stata tamponata dalla Porsche con estrema violenza: la mamma della ragazza è rimasta gravemente ferita al volto. ilfattoquotidiano.it

Incidente mortale sull’Asti-Cuneo per Matilde Baldi: arrestato il guidatore della Porsche, le gravi accuse - Cuneo, Matilde Baldi ha perso la vita in un incidente: il conducente della Porsche è stato posto agli arresti domiciliari ed è indagato. notizie.it

Morì per una corsa clandestina, arrestato il guidatore della Porsche. L'uomo aveva tamponato l'auto su cui viaggiava Matilde Baldi. #ANSA - facebook.com facebook

Si sfidavano sull’autostrada Asti-Cuneo. Una delle due auto ha investito una Fiat 500. Matilde Baldi, 20 anni, ha perso la vita dopo 5 giorni di coma. La famiglia ha donato gli organi. La procura di Asti ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale x.com

