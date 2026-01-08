Matilde Baldi uccisa da una Porsche a 200 km h arrestato il guidatore

Il 11 dicembre scorso, sull'autostrada Asti-Cuneo, un incidente ha causato la morte di Matilde Baldi, 20 anni. La giovane è stata investita da una Porsche a circa 200 km/h. Franco Vacchina, commerciante di pneumatici, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza stradale e sulle responsabilità di chi guida veicoli di alta potenza.

Asti, 8 gennaio 2026 – È finito agli arresti domiciliari Franco Vacchina, commerciante di pneumatici, che lo scorso 11 dicembre era alla guida della Porsche che ha provocato l'incidente sull'autostrada Asti-Cuneo, nel quale è rimasta coinvolta Matilde Baldi, 20 anni, morta cinque giorni dopo all'ospedale di Alessandria. L'ipotesi contestata è che l'uomo abbia ingaggiato una sorta di gara, iniziata sulle strade di Asti e proseguita sull'autostrada A33, a una velocità di 212,39 chilometri orari. Insieme a lui è indagato anche un secondo uomo, alla guida di un'altra Porsche, che però non sarebbe rimasta coinvolta nello schianto.

