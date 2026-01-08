matilde baldi morta su asti cuneo imprenditore ai domiciliari

Si approfondiscono le circostanze della morte di Matilde Baldi, giovane di 20 anni originaria di Montegrosso d’Asti, deceduta in un incidente sull’autostrada Asti-Cuneo prima di Natale. L’inchiesta, ancora in corso, ha riscontrato un coinvolgimento di un imprenditore sottoposto agli arresti domiciliari. Restano da chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità legate a questo tragico evento.

Colpo di scena nell’inchiesta sulla morte di Matilde Baldi, la ragazza di 20 anni, originaria di Montegrosso d’Asti, morta nell’incidente avvenuto sull’autostrada Asti-Cuneo prima di Natale. La Procura di Asti ha chiesto e ottenuto l’arresto di Franco Vacchina, l’imprenditore alla guida della Porsche coinvolta nello schianto. L’uomo è accusato di aver tentato di inquinare le prove per ostacolare la ricostruzione dei fatti. Secondo gli inquirenti, Vacchina avrebbe messo in atto comportamenti mirati a inquinare le prove dell’incidente costato la vita alla ragazza di Montegrosso d’Asti. Per questo è stato posto agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

