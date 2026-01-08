Matilde Baldi morta su Asti-Cuneo imprenditore ai domiciliari

Da lapresse.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si approfondiscono le circostanze della morte di Matilde Baldi, giovane di 20 anni originaria di Montegrosso d’Asti, deceduta in un incidente sull’autostrada Asti-Cuneo prima di Natale. L’inchiesta, ancora in corso, ha riscontrato un coinvolgimento di un imprenditore sottoposto agli arresti domiciliari. Restano da chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità legate a questo tragico evento.

Colpo di scena nell’inchiesta sulla morte di Matilde Baldi, la ragazza di 20 anni, originaria di Montegrosso d’Asti, morta nell’incidente avvenuto sull’autostrada Asti-Cuneo prima di Natale. La Procura di Asti ha chiesto e ottenuto l’arresto di Franco Vacchina, l’imprenditore alla guida della Porsche coinvolta nello schianto. L’uomo è accusato di aver tentato di inquinare le prove per ostacolare la ricostruzione dei fatti. Secondo gli inquirenti, Vacchina avrebbe messo in atto comportamenti mirati a inquinare le prove dell’incidente costato la vita alla ragazza di Montegrosso d’Asti. Per questo è stato posto agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

matilde baldi morta su asti cuneo imprenditore ai domiciliari

© Lapresse.it - Matilde Baldi morta su Asti-Cuneo, imprenditore ai domiciliari

Leggi anche: Matilde Baldi morta a 20 anni per gara clandestina di velocità fra Porsche sulla Asti-Cuneo, tamponata la sua macchina a 200 km/h - VIDEO

Leggi anche: Porsche a 212 km/h sull’Asti-Cuneo: arrestato Franco Vacchina per la morte di Matilde Baldi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Matilde Baldi, 20enne morta sull'Asti-Cuneo: arrestato l'uomo accusato di aver causato l'incidente; Il procuratore di Asti: “Aumentano i codici rossi anche tra gli insospettabili”; Napoli, Concerto dell'Epifania al Nest: «Così creiamo aggregazione»; Mercato Lazio, Sarri ‘sorpreso’: “Ratkov? Non lo conosco, non so che dire”.

matilde baldi morta astiChi era Matilde Baldi, 20enne morta per colpa di una gara clandestina: «Una ragazza pura». Il fidanzato, la pallavolo, il lavoro - Aveva 20 anni Matilde Baldi, di Montegrosso d'Asti, che giovedì 11 dicembre viaggiava a bordo della Fiat 500 guidata ... msn.com

matilde baldi morta astiIncidente mortale sull’Asti-Cuneo per Matilde Baldi: arrestato il guidatore della Porsche, le gravi accuse - Cuneo, Matilde Baldi ha perso la vita in un incidente: il conducente della Porsche è stato posto agli arresti domiciliari ed è indagato. notizie.it

matilde baldi morta astiArrestato Franco Vacchina, alla guida dell'auto che causò l'incidente in cui morì Matilde Baldi - La sua Porsche centrò ai 200 all'ora la 500 occupata dalla ragazza e guidata dalla madre, ferita. rainews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.