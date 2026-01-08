Maternità il mito del ritorno alla natura

La maternità è spesso associata a un ritorno alle origini, riscoprendo valori naturali e tradizionali. Oggi, molte famiglie scelgono di ridimensionare gli strumenti moderni, come il parto medicalizzato e i prodotti usa e getta, per favorire un approccio più autentico alla crescita dei figli. In questo percorso, nuove consapevolezze guidano le scelte, combinando tradizione e attenzione alle esigenze contemporanee.

Abbandonare gli artifizi della modernità – il parto "medicalizzato", il ciuccio, i pannolini usa e getta, il biberon – per tornare alle origini, ma con nuove consapevolezze. Una liberazione o una faticaccia?.

