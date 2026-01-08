Massimo Ghini inaugura il cartellone di San Giovanni con Il vedovo

Il Teatro Masacci di Arezzo apre la stagione 2025/26 con la messa in scena di “Il vedovo”, interpretata da Massimo Ghini. L’evento rappresenta l’inizio di un calendario di spettacoli dedicati alla drammaturgia contemporanea e classica, offrendo al pubblico un’occasione di approfondimento culturale e artistico in un contesto di qualità. La serata segna l’avvio di una programmazione che mira a coinvolgere e appassionare gli spettatori locali e non solo.

Arezzo, 8 gennaio 2026 – Al via la stagione 202526 del Teatro Masacci o: Massimo Ghini inaugura il cartellone con "Il vedovo". Venerdì 16 gennaio alle 21 la brillante commedia ispirata al celebre film di Dino Risi. Si apre nel segno della grande commedia e dei grandi interpreti la stagione teatrale 202526 del teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno, realizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. Il sipario si alzerà venerdì 16 gennaio alle ore 21 con " Il vedovo ", spettacolo che inaugura ufficialmente il nuovo cartellone e che vede protagonista Massimo Ghini in un vero e proprio omaggio alla commedia all'italiana, tratto dal celebre film di Dino Risi e diretto da Ennio Coltorti, che porta sul palcoscenico uno dei personaggi più iconici del cinema della fine degli anni Cinquanta.

