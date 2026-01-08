Odessa A'zion, protagonista di Marty Supreme di Josh Safdie, ha dichiarato di essere rimasta sorpresa nello scoprire lo stigma sociale legato alle parrucche. Nel film con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow, l’attrice interpreta un ruolo che le ha valso una candidatura agli Actors Award, evidenziando l’importanza di affrontare temi come l’immagine e l’identità nel cinema contemporaneo.

La star del fiilm con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow è sorpresa sulla sua acconciatura nel lungometraggio diretto da Josh Safdie Odessa A'zion è una delle protagoniste del nuovo film di Josh Safdie, Marty Supreme, e grazie alla sua interpretazione nel lungometraggio ha ricevuto una candidatura agli Actors Award. Intervistata da Deadline, A'zion ha espresso la sua sorpresa per la nomination. Inoltre, l'attrice si è soffermata anche sui commenti ricevuti per la capigliatura del suo personaggio, Rachel Mizler, nel film di Safdie con protagonisti la star di Dune, Chiamami col tuo nome e Wonka Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Marty Supreme, Odessa A'zion: "Non sapevo ci fosse uno stigma sulle parrucche"

Leggi anche: Torino Film Festival, in anteprima arriva “Marty Supreme”

Leggi anche: “Marty supreme”, il regalo di Josh Safdie

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Chi si era dimenticato di Fran Drescher?; Marty Supreme: Timothée Chalamet è il re del box office con 28,3 milioni di dollari globali; Il sedere di Timothée Chalamet è stato davvero sculacciato in Marty Supreme; Timothée Chalamet renderà alla moda il ping pong col film “Marty Supreme”.

Marty Supreme, Odessa A'zion: "Non sapevo ci fosse uno stigma sulle parrucche" - La star del fiilm con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow è sorpresa sulla sua acconciatura nel lungometraggio diretto da Josh Safdie ... movieplayer.it