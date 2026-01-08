Marty Supreme Odessa A' zion | Non sapevo ci fosse uno stigma sulle parrucche
Odessa A'zion, protagonista di Marty Supreme di Josh Safdie, ha dichiarato di essere rimasta sorpresa nello scoprire lo stigma sociale legato alle parrucche. Nel film con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow, l’attrice interpreta un ruolo che le ha valso una candidatura agli Actors Award, evidenziando l’importanza di affrontare temi come l’immagine e l’identità nel cinema contemporaneo.
La star del fiilm con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow è sorpresa sulla sua acconciatura nel lungometraggio diretto da Josh Safdie Odessa A'zion è una delle protagoniste del nuovo film di Josh Safdie, Marty Supreme, e grazie alla sua interpretazione nel lungometraggio ha ricevuto una candidatura agli Actors Award. Intervistata da Deadline, A'zion ha espresso la sua sorpresa per la nomination. Inoltre, l'attrice si è soffermata anche sui commenti ricevuti per la capigliatura del suo personaggio, Rachel Mizler, nel film di Safdie con protagonisti la star di Dune, Chiamami col tuo nome e Wonka Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Torino Film Festival, in anteprima arriva “Marty Supreme”
Leggi anche: “Marty supreme”, il regalo di Josh Safdie
Chi si era dimenticato di Fran Drescher?; Marty Supreme: Timothée Chalamet è il re del box office con 28,3 milioni di dollari globali; Il sedere di Timothée Chalamet è stato davvero sculacciato in Marty Supreme; Timothée Chalamet renderà alla moda il ping pong col film “Marty Supreme”.
Marty Supreme, Odessa A'zion: "Non sapevo ci fosse uno stigma sulle parrucche" - La star del fiilm con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow è sorpresa sulla sua acconciatura nel lungometraggio diretto da Josh Safdie ... movieplayer.it
'Marty Supreme' Might Be Timothée Chalamet's Movie, But Odessa A'Zion Is Its Breakthrough Star - The film’s breakout star discusses the wild press tour, her memorable improvised line, and why she felt she was 'meant to play' her character, Rachel. elle.com
Odessa A’zion Is the New ‘Marty Supreme,’ ‘I Love LA’ It Girl: ‘My Exes’ Moms Are Texting Me’ - Actress Odessa A'zion exploded onto the scene in 2025 with standout roles in Marty Supreme and I Love LA, now she's taking Hollywood by storm. msn.com
Di seguito tutte le candidature per gli Actor Awards (ex SAG Awards). La cerimonia andrà in onda su Netflix alle 2:00 (ora italiana) del 24 febbraio. Miglior attore protagonista TIMOTHÉE CHALAMET / Marty Mauser – “MARTY SUPREME” LEONARDO DICAPRI x.com
Marty Supreme potrebbe diventare il primo film della A24 a superare quota 100 milioni di dollari in USA - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.