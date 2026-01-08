Marsilio incontra i lavoratori Tua e i sindacati | Nessuna privatizzazione e confronto aperto per il rinnovo dei contratti
Marsilio ha incontrato i rappresentanti di Tua e i sindacati per discutere dei rinnovi contrattuali previsti per il 2026 e il 2027. L’amministrazione ha ribadito la volontà di mantenere il trasporto pubblico pubblico, escludendo ogni ipotesi di privatizzazione. È stato inoltre confermato un atteggiamento di apertura al dialogo, con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise per garantire servizi efficienti e sostenibili.
Nessuna privatizzazione e massima disponibilità al confronto in vista dei rinnovi dei contratti di servizio per il trasporto pubblico fissati al 2026 e il 2027 (per Tua). A rassicurare è il presidente della Regione Marco Marsilio che oggi, 8 gennaio, ha incontrato una delegazione di lavoratori e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Sciopero dei lavoratori Benetton contro i contratti di solidarietà. I sindacati: “Metodi inaccettabili”
Leggi anche: Pd e Ali Abruzzo al fianco dei lavoratori Tua e dei sindacati: "Una nuova governance e nelle aree interne trasporti gratuiti"
No alla privatizzazione TUA, il sindaco Federico: “La politica ascolti lavoratori e territori”.
Marsilio incontra i lavoratori Tua e i sindacati: "Nessuna privatizzazione e confronto aperto per il rinnovo dei contratti" - in tenutosi sotto il palazzo della Regione in concomitanza con lo sciopero dell'8 gennaio. ilpescara.it
Sciopero TUA: Marsilio incontra i sindacati e assicura che non ci sarà privatizzazione - Si è svolto questa mattina l’incontro tra il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori della società TUA. rete8.it
COMUNICATO STAMPA UNA OCCASIONE MANCATA. “Constatiamo con rammarico che ne’ la nostra richiesta d’incontro con i presidenti Marsilio e Sospiri ne’ tantomeno quella di un finanziamento adeguato per sistemare le dissestate strade comunali e pro - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.