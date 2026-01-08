Marsilio incontra i lavoratori Tua e i sindacati | Nessuna privatizzazione e confronto aperto per il rinnovo dei contratti

Marsilio ha incontrato i rappresentanti di Tua e i sindacati per discutere dei rinnovi contrattuali previsti per il 2026 e il 2027. L’amministrazione ha ribadito la volontà di mantenere il trasporto pubblico pubblico, escludendo ogni ipotesi di privatizzazione. È stato inoltre confermato un atteggiamento di apertura al dialogo, con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise per garantire servizi efficienti e sostenibili.

Sciopero TUA: Marsilio incontra i sindacati e assicura che non ci sarà privatizzazione - Si è svolto questa mattina l’incontro tra il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori della società TUA. rete8.it

COMUNICATO STAMPA UNA OCCASIONE MANCATA. “Constatiamo con rammarico che ne’ la nostra richiesta d’incontro con i presidenti Marsilio e Sospiri ne’ tantomeno quella di un finanziamento adeguato per sistemare le dissestate strade comunali e pro - facebook.com facebook

