Mario Balotelli, a 35 anni, ha annunciato il suo nuovo club. Dopo numerosi trascorsi nel calcio italiano e internazionale, l’attaccante italiano continua a cercare nuove sfide e opportunità nel suo percorso professionale. Questa nuova tappa rappresenta un’altra occasione per Balotelli di dimostrare le proprie capacità e mantenere viva la passione per il calcio, nonostante il passare degli anni e le varie esperienze maturate lungo la carriera.

Balo is back. Aggiungerei “again”. Se, infatti, questo era lo slogan che accompagnava il ritorno di Super Mario Balotelli al Milan nell’ormai lontanissima campagna di mercato invernale del 2013, oggi di acqua e di squadre sotto i ponti ne sono passate, ma l’attaccante italiano non ha ancora voglia di smettere e ci riprova, questa volta, nel deserto. Dopo mesi di inattività e di voci di mercato che si rincorrevano, il 35enne attaccante ha deciso di ripartire. dagli Emirati Arabi Uniti: niente Serie A, niente grandi club europei, ma un contratto di due anni e mezzo con l’ Al-Ittifaq FC di Dubai. La notizia rimbalza con un mix di sorpresa e tristezza per chi aveva ancora nel cuore il Balotelli di Inter, Milan e Nazionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mario Balotelli, nuova squadra a 35 anni: con chi ha firmato

Leggi anche: Mario Balotelli is back: l’attaccante ha firmato

Leggi anche: Chi vuole Balotelli?. Supermario cerca squadra

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Mario Balotelli torna a giocare ufficialmente: svanisce il sogno della Serie A; Calciomercato, nuova avventura per Balotelli. Ecco dove giocherà; Balotelli torna a giocare dopo un anno, nuova squadra per SuperMario: ha firmato per l'Al-Ittifaq Fc; Balotelli ha una nuova squadra.

Calciomercato, Mario Balotelli torna in campo: contratto fino al 2028. La nuova squadra - Dopo sei mesi da svincolato Balotelli trova squadra nel calciomercato di gennaio, l'attaccante ha l'accordo per due anni e mezzo con l'Al- clubdoria46.it

Mario Balotelli negli Emirati: ha trovato una nuova squadra. E parla anche siciliano - L’ex attaccante di Inter e Milan ha scelto di nuovo la pista straniera, dopo la negativa esperienza al Genoa, ... strettoweb.com