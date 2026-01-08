Mario Balotelli is back | l’attaccante ha firmato

Mario Balotelli torna in campo: l’attaccante ha firmato un nuovo contratto, segnando un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo un’esperienza al Genoa caratterizzata da difficoltà legate anche alla gestione con Patrick Vieira, Balotelli si prepara a riprendere il suo percorso nel calcio professionistico, con l’obiettivo di ritrovare continuità e rendimento.

Dopo una parentesi al Genoa che non ha rispettato le aspettative, condizionata soprattutto da un rapporto mai realmente decollato con Patrick Vieira, Mario Balotelli è pronto a rimettersi in gioco nel calcio professionistico. L’ex attaccante dell’Inter ha sciolto le riserve sul proprio futuro e ha scelto di ripartire dall’estero. Super Mario ha deciso di accettare la proposta proveniente dagli Emirati Arabi Uniti. La sua prossima destinazione sarà l’ Al Ittifaq FC, club con sede a Dubai, che gli ha messo sul tavolo un contratto di due anni e mezzo. Il classe 1990 è atteso venerdì 9 gennaio negli Emirati, dove completerà le visite mediche e le formalità necessarie prima della firma ufficiale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Mario Balotelli e il volontariato con i bambini a insegnare il rispetto per le regole: così ha estinto il reato per guida in stato d’ebbrezza

Leggi anche: Mario Balotelli, ora è ufficiale: i tifosi stentano a crederci

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Balotelli torna a giocare: ha firmato con l'Al Ittifaq di Dubai, seconda serie emiratina (e sfiderà anche Pirlo); Mario Balotelli riparte dagli Emirati Arabi Uniti: firma con l’Al-Ittifaq Fc di Dubai; Balotelli ha una nuova squadra; Mario Balotelli torna a giocare ufficialmente: svanisce il sogno della Serie A.

Dubai chiama, Balotelli risponde: nuovo capitolo all’Al Ittifaq - Dopo l'esperienza al Genoa, Balotelli riparte dall'Al Ittifaq negli Emirati: meno riflettori, più spazio per ritrovare continuità ... gianlucadimarzio.com