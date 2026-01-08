Marin Jelenic era stato controllato a Pavia prima dell’omicidio del capotreno Aveva un coltello | denunciato e rimesso in libertà

Il 30 dicembre a Pavia, Marin Jelenic è stato sottoposto a controllo dalle forze dell’ordine, che gli hanno sequestrato un coltello di 24 centimetri. Denunciato a piede libero, Jelenic non ha opposto resistenza. Questo episodio si è verificato prima dell’omicidio del capotreno, evidenziando un contesto di attenzione e controlli nella zona.

Pavia – Era stato controllato dalle forze dell'ordine a Pavia il 30 dicembre, trovato in possesso di un coltello di 24 centimetri che gli era stato sequestrato, denunciato a piede libero, non avendo opposto resistenza al controllo. Marin Jelenic, il trentaseienne croato accusato dell' omicidio del capotreno di 34 anni Alessandro Ambrosio lunedì a Bologna, anche nei giorni precedenti al 30 era stato notato a Pavia, in piazzale Minerva: alcuni automobilisti ricordano di averlo visto con atteggiamenti molesti, in mano una bottiglia di superalcolici. Il peregrinare di Jelenic. Senza fissa dimora, Jelenic era già stato in Italia tra il 2019 e il 2023 sparendo poi dai radar per due anni, con tutta probabilità trascorsi all'estero, ma riapparendo nel 2025: numerose le segnalazioni e le denunce per ubriachezza molesta, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che detenzione di armi oppure oggetti atti a offendere, quasi sempre armato di coltello.

