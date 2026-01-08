L’Italia dello speed skating si prepara agli Europei senior 2026 a Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, dall’9 all’11 gennaio. Dopo una parentesi difficile in Coppa del Mondo, Maurizio Marchetto, direttore delle squadre nazionali, ha illustrato lo stato di forma della squadra azzurra in vista della competizione continentale. La squadra si avvicina all’evento con l’obiettivo di confermare il proprio livello e affrontare le singole distanze con determinazione.

L’ Italia dello speed skating si appresta a vivere gli Europei senior 2026 su singole distanze, in programma a Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, dal 9 all’11 gennaio: alla vigilia della rassegna continentale il direttore delle squadre nazionali, Maurizio Marchetto, ha presentato la condizione della squadra azzurra ai microfoni del sito federale. Il direttore dell’Italia dà la giusta dimensione a questo appuntamento: “ Questi Europei, seppur prestigiosi, sono una tappa di passaggio nel nostro percorso di avvicinamento alle Olimpiadi e pertanto ci arriviamo senza aver scaricato completamente nelle ultime sessioni di allenamento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marchetto verso gli Europei di speed skating: “La parentesi negativa della Coppa del Mondo sembra alle spalle”

Leggi anche: Speed skating, due vittorie per gli azzurrini a Collalbo in Coppa del Mondo junior

Leggi anche: Speed skating, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Hamar: due assenti tra gli azzurri

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Influenza verso il picco, emergenza negli ospedali sardi. I medici: "Vaccinatevi e non venite in pronto soccorso con sintomi non gravi" - facebook.com facebook