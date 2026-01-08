Marc Marquez torna in pista 100 giorni dopo l'infortunio in un test privato | perché ci sarà anche Tardozzi

Dopo quasi 100 giorni dall'intervento alla spalla, Marc Marquez torna in pista in un test privato a Valencia. L'evento segna il suo rientro ufficiale, con la partecipazione di Ducati e Davide Tardozzi, che seguono da vicino il progresso del campione. Un momento importante nel percorso di recupero e preparazione per le prossime competizioni, con un occhio attento alle strategie di sviluppo e collaborazione tra i team.

Marc Marquez rientra in pista quasi 100 giorni dopo l'operazione alla spalla. Test privato a Valencia con Ducati e Davide Tardozzi al suo fianco. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Marc Marquez torna in moto dopo l’infortunio. Sessione di allenamento con una Ducati da cross Leggi anche: Non ci sarà mai pace tra Valentino Rossi e Marc Marquez La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Marc Marquez su Valentino Rossi: Non voglio che i miei tifosi serbino rancore per un avversario ma risparmino le forze per applaudirmi; Marc Marquez, dopo tre mesi senza moto il campione spagnolo torna in sella col motocross; MotoGP, Marc Marquez, ci siamo: in pista con la Ducati subito dopo l’Epifania!; MotoGP, Marc Marquez sul futuro in Ducati: “Perché cambiare qualcosa che funziona?”. MotoGP 2026. Marc Marquez torna oggi (e domani) in pista sotto l’occhio attento di Davide Tardozzi - Nelle giornate di oggi e domani Marc farà un ulteriore passo avanti, salendo per la prima volta su una moto carenata. msn.com

Marquez torna in pista domani a Valencia - Il campione spagnolo tornerà a girare in pista a 3 mesi dall'infortunio rimediato dopo il GP d'Indonesia, e lo farà con una Ducati Panigale V2 ... formulapassion.it

Bagnaia in caduta libera: "Distrutto da Marquez", la stroncatura. Marc, Pecco e Bezzecchi in pista dopo la Befana - Ecco quando scenderanno in pista per la prima volta nel 2026 Marquez, Bagnaia, Bezzecchi, Marini, Di Giannantonio e Morbidelli. sport.virgilio.it

Marc Marquez: "In una vita normale non spenderei questi soldi" @corsedimoto x.com

Toprak Razgatlioglu dà appuntamento a Marc Marquez in MotoGP: l'intervista esclusiva alla grande novità della classe regina è in copertina su Motosprint 1, in edicola da oggi L'anno inizia anche con un'altra esclusiva con un acrobata amato dai fans, Kevin S - facebook.com facebook

