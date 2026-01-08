Manna pronto a pescare di nuovo in Premier League

Da forzazzurri.net 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, continua a esplorare il mercato inglese per rinforzare la rosa di Antonio Conte. L’obiettivo è individuare profili utili a migliorare la squadra e sostenere il progetto tecnico. In questo contesto, il mercato in Premier League rappresenta una risorsa strategica per il club azzurro, che mantiene alta l’attenzione su eventuali opportunità di rafforzamento.

Il Ds azzurro cerca rinforzi ancora in Inghilterra. Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è al lavoro per dare ad Antonio Conte i rinforzi . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

manna pronto a pescare di nuovo in premier league

© Forzazzurri.net - Manna pronto a pescare di nuovo in Premier League

Leggi anche: Calciomercato Napoli, nuovo possibile colpo in Premier League: Manna ha chiesto un giocatore al West Ham. Tutti i dettagli

Leggi anche: Calciomercato Napoli, nuovo nome per gennaio: Manna pronto al colpo da 40 milioni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Napoli, il ds Manna annuncia 2 nuovi acquisti: il motivo.

manna pronto pescare nuovoManna pronto a pescare di nuovo in Premier League - Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è al lavoro per dare ad Antonio Conte i rinforzi per ... forzazzurri.net

manna pronto pescare nuovoNapoli, il ds Manna annuncia 2 nuovi acquisti: il motivo - Il Napoli è intenzionato a fare mercato a gennaio nonostante il blocco che sembra aver avuto a causa della questione di bilancio, ora però il ds è pronto ad un grande lavoro accurato per portare nuovi ... calciomercatonews.com

manna pronto pescare nuovoIl Napoli e il "nuovo" Kvaratskhelia: Manna lo aveva individuato, che delusione - Il Napoli a caccia del nuovo Kvaratskhelia, Giovanni Manna lo aveva individuato ma a quanto pare saluterà la squadra di Antonio Conte. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.