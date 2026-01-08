Mani tagliate e 20 auto danneggiate tracce di sangue sui finestrini | ladro arrestato a Bardonecchia

Un uomo è stato arrestato a Bardonecchia dopo aver tentato di rubare auto in sosta. Durante l’azione, si è ferito alle mani, lasciando tracce di sangue sui finestrini delle vetture. Il ladro aveva danneggiato circa 20 auto prima di essere intercettato dagli agenti della polizia di Stato, che hanno portato a termine l’arresto.

Si è ferito alle mani mentre cercava di rubare sulle auto in sosta a Bardonecchia, ma è stato sorpreso e arrestato dagli agenti della polizia di Stato. L’uomo, un cittadino marocchino di 24 anni, è accusato di furto aggravato continuato su auto. Quando gli agenti lo hanno intercettato, il 24enne. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

