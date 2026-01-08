Mamma di Greta Rossetti ex GF choc | Dovevate bruciare vive voi Bufera per la frase su Crans-Montana

Durante una diretta su TikTok, una frase di una mamma di Greta Rossetti ha suscitato numerose polemiche sui social. La sua affermazione, riferita a Crans-Montana, ha generato discussioni e reazioni contrarie, evidenziando come alcune parole possano rapidamente alimentare tensioni online. La vicenda mette in luce l'importanza di scegliere con attenzione i propri messaggi, specialmente in contesti pubblici e sui social media.

Una frase pronunciata durante una diretta su TikTok ha scatenato una violenta ondata di polemiche sui social. Protagonista della bufera è Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti, ex concorrente del Grande Fratello e tentatrice di Temptation Island. Le parole della donna hanno fatto riferimento alla tragedia di Crans-Montana, l’incendio che ha causato la morte di 40 giovani nel bar Le Constellation durante la notte di Capodanno, provocando un’ondata di indignazione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marcella Bonifacio (@marcellabonifacio) Il commento incriminato è stato inizialmente condiviso su X dall’account “precipitevolissimevolmente”, prima di essere rimosso. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Mamma di Greta Rossetti (ex GF) choc: “Dovevate bruciare vive voi”. Bufera per la frase su Crans-Montana Leggi anche: La madre di Greta Rossetti contro gli haters, cita la tragedia di Crans-Montana: “Dovevate bruciare vive voi” Leggi anche: “Perché non eravate voi al posto di quei ragazzini, bruciate vive?”: la frase choc della madre di Greta Rossetti su Crans-Montana La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Greta Rossetti, l’attacco choc della madre dopo il video con Perla Vatiero: “Bruciate vive”. Il riferimento choc a Crans-Montana; Greta Rossetti, la mamma Marcella Bonifacio cita Crans-Montana: «Bruciate vive voi, streghe». Marea di insulti sui social; “Perché non eravate voi al posto di quei ragazzini, bruciate vive?”: la frase choc della madre di Greta Rossetti su Crans-Montana; Shaila Gatta si sfoga: Una showgirl che potrebbe essere mia nonna ha detto che sono antipatica e inguardabile. Greta Rossetti, mamma Marcella nella bufera: brutta frase su tragedia Crans Montana/ Fan furiosi: “Vergogna” - Scoppia il caso Greta Rossetti e Perla Vatiero: una frase infelice sulla tragedia di Crans Montana rovina la diretta e scatena critiche feroci. ilsussidiario.net

