Maltrattamenti contro familiari uomo arrestato nel Casertano

A San Nicola la Strada, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 43 anni per maltrattamenti contro familiari, lesioni personali e porto di armi. L’intervento è stato eseguito dalla locale Stazione, che ha portato alla misura cautelare nei confronti del soggetto, ritenuto responsabile di aver commesso reati rivolti alla tutela della sicurezza e dell’integrità delle persone conviventi.

Tempo di lettura: < 1 minuto A San Nicola la Strada i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 43enne del posto, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L'intervento è scaturito da una richiesta pervenuta al numero di emergenza 112 per una lite in ambito familiare. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo avrebbe minacciato di morte, aggredito e percosso la compagna convivente. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità dell'uomo un coltello a scatto nonché un'ascia, una mannaia, un machete e un coltello da cucina, nascosti all'interno di uno zaino custodito in un armadio.

