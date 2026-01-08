Maltempo oltre 30 scuole chiuse in Molise per neve e ghiaccio

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, in Molise sono oltre 30 i comuni che hanno deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado. Neve e ghiaccio rappresentano rischi per la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, influenzando le attività didattiche in provincia di Campobasso e Isernia. La situazione rimane monitorata dalle autorità per eventuali aggiornamenti.

Il maltempo continua a condizionare la vita scolastica in Molise. A causa di neve e rischio ghiaccio, oggi sono oltre 30 i comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per ragioni di sicurezza, sia in provincia di Campobasso che di Isernia. Nel capoluogo, la sindaca Marialuisa Forte ha firmato nella serata di ieri l’ordinanza n.1 del 2026 con cui ha sospeso le attività didattiche per l’intera giornata di oggi, giovedì 8 gennaio, a causa delle condizioni meteo avverse e della formazione di ghiaccio sulle strade. Questi i comuni in cui resteranno chiuse le scuole. Provvedimenti analoghi sono stati adottati anche in numerosi altri centri della regione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maltempo, oltre 30 scuole chiuse in Molise per neve e ghiaccio Leggi anche: Neve e ghiaccio in Toscana: scuole chiuse il 7 gennaio. Ecco dove Leggi anche: Maltempo: chiuse diverse scuole nel Fiorentino dopo la neve Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Maltempo, oltre 30 scuole chiuse in Molise per neve e ghiaccio; Scuole chiuse per maltempo e neve in diverse Regioni il 7 gennaio: ecco dove; Monterotondo, 30 interventi per il maltempo: scuole aperte; Maltempo, esonda il fiume Aniene a Roma. Chiusure e code sulla A1 per la neve, 400 mezzi in azione - Voli per Tirana dirottati a Brindisi, in 250 tornano in Albania in traghetto. Scuole chiuse per maltempo e neve in diverse Regioni il 7 gennaio: ecco dove - Monte Colombo, Saludecio, Mondaino, Montegridolfo, Sassofeltrio, Gemmano e ... tg24.sky.it

Scuole chiuse per maltempo 7-8 gennaio 2026: aggiornamenti in diretta - Il maltempo rinvia il rientro a scuola in molte città: il quadro aggiornato dei Comuni con scuole chiuse il 7 e 8 gennaio 2026 e le decisioni dei sindaci ... skuola.net

Meteo, l'Italia stretta nella morsa del gelo: venti di burrasca e neve al sud - Oltre 30 scuole chiuse in Molise per neve e ghiaccio Il maltempo continua a condizionare la vita scolastica in Molise. msn.com

Maltempo e neve nelle Marche: oltre 140 interventi, provincia di Pesaro Urbino la più colpita - facebook.com facebook

#Maltempo #Marche, oltre 100 interventi dei #vigilidelfuoco per le forti precipitazioni nevose che stanno interessando la regione: a #PesaroUrbino il maggior numero di operazioni per soccorrere automobilisti in difficoltà e la rimozione di alberi caduti in strada x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.