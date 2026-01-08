Maltempo e social | quando la pioggia diventa colpa del sindaco

Recenti eventi di maltempo hanno acceso un vivace dibattito sui social, con accuse rivolte al sindaco riguardo alla gestione delle criticità e alla prevenzione. L’allerta gialla della Protezione Civile regionale ha alimentato discussioni su responsabilità e controllo, mettendo in evidenza come spesso la natura venga interpretata come una colpa politica. La questione mette in luce la sensibilità pubblica verso la gestione delle emergenze e il ruolo delle istituzioni in situazioni imprevedibili.

Brutta sorpresa per chi pensa che il sindaco possa controllare anche il tempo. L'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile regionale ha scatenato nelle ultime ore un autentico dibattito social, tra commenti indignati e accuse di mancata prevenzione, costringendo Palazzo Zanca a chiarire la.

Maltempo in Toscana, pioggia record e scuole chiuse. Pisa, Prato e Pistoia: allagamenti e criticità - Firenze, 25 novembre 2025 – Dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito la Toscana nelle ultime 24 ore è tempo di bilanci. lanazione.it

Maltempo, il Circo Massimo diventa una piscina. Santori (Lega): "Milioni di euro buttati" - “Roma sott'acqua, e il Circo Massimo si trasforma in una vera e propria piscina a cielo aperto. iltempo.it

Maltempo. Aggiornamenti Per domani, 7 gennaio 2026, non sono previste allerte meteo e le scuole saranno regolarmente aperte. Nessuna ordinanza su chiusura scuole domani Il testo di una presunta ordinanza che circola sui social e su whatsapp per - facebook.com facebook

Maltempo a Roma, allerta massima per l'Aniene. Una famiglia salvata a Ponte Mammolo ift.tt/AT6VaHt x.com

