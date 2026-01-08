Maltempo a Roma l'Autorità di Bacino | In 6 giorni più del doppio della pioggia che cade gennaio
Nei recenti giorni, Roma ha registrato precipitazioni superiori al doppio di quelle normalmente attese a gennaio, secondo l’Autorità di Bacino. Il segretario generale dell’ente ha commentato l’impatto di questo maltempo, evidenziando le criticità legate all’esondazione dell’Aniene e le misure adottate per la gestione delle emergenze. Un’analisi importante per comprendere la situazione attuale e i rischi associati agli eventi meteorologici estremi nella capitale.
Fanpage.it ha intervistato il segretario generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale su maltempo ed esondazione dell'Aniene. 🔗 Leggi su Fanpage.it
