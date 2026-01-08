Maltempo a Roma l'Autorità di Bacino | In 6 giorni più del doppio della pioggia che cade gennaio

Nei recenti giorni, Roma ha registrato precipitazioni superiori al doppio di quelle normalmente attese a gennaio, secondo l’Autorità di Bacino. Il segretario generale dell’ente ha commentato l’impatto di questo maltempo, evidenziando le criticità legate all’esondazione dell’Aniene e le misure adottate per la gestione delle emergenze. Un’analisi importante per comprendere la situazione attuale e i rischi associati agli eventi meteorologici estremi nella capitale.

Maltempo a Roma per l’Epifania, strade allagate e alberi caduti: allerta arancione in città - Oggi festività dell’Epifania a Roma è prevista allerta meteo arancione per maltempo. fanpage.it

Il maltempo sferza Roma, esondato l’Aniene: allerta rossa - Il Fosso di Pratolungo, affluente dell’Aniene, è esondato in più punti nel settore di via Tiburtina. ilfaroonline.it

#Roma #viabilità Maltempo, Laurentina ancora chiusa altezza via Alpe x.com

Maltempo Roma: in 4 giorni 1170 interventi dei vigili del fuoco - facebook.com facebook

