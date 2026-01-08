Maltempo | a Roma 1.170 interventi per danni d’acqua fiumi Tevere e Aniene monitorati

Dalla mezzanotte del 3 gennaio, le squadre dei vigili del fuoco di Roma hanno effettuato circa 1.170 interventi per danni causati dal maltempo, in particolare legati a problematiche idriche. I fiumi Tevere e Aniene sono stati costantemente monitorati per garantire la sicurezza della città. La situazione evidenzia l’impatto delle recenti condizioni meteorologiche e la risposta delle autorità locali.

Dalla mezzanotte del 3 gennaio, le squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma hanno effettuato un impressionante totale di 1.170 interventi, operando senza sosta per far fronte all'emergenza legata al maltempo. I fiumi Tevere ed Aniene sono attualmente sotto attento monitoraggio a causa delle abbondanti piogge che si sono verificate nei giorni precedenti. La natura degli interventi eseguiti spazia da danni causati dall'acqua, allagamenti di cantine e garage, cedimenti della sede stradale, formazione di voragini, soccorsi a persone in difficoltà, alberi caduti e rami pericolanti, fino a ascensori bloccati e operazioni di salvataggio di animali in pericolo.

