Malpensa Express una settimana di interruzioni | il calendario e i bus sostitutivi

Da lunedì 12 a sabato 17 gennaio, il servizio Malpensa Express sarà sospeso per interventi tecnici, come comunicato da Trenord. Durante questa settimana, saranno disponibili servizi sostitutivi tramite bus per garantire il collegamento tra Malpensa Terminal 1 e Gallarate. La sospensione si rende necessaria per l’installazione di un nuovo sistema di controllo centrale, con l’obiettivo di migliorare l’affidabilità della linea.

