Mali-Senegal Coppa d’Africa 09-01-2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Mali e Senegal, valido per i quarti di finale della Coppa d’Africa 2026, si disputa il 9 gennaio alle ore 17:00. In questa fase della competizione, entrambe le squadre cercano di ottenere la qualificazione alle semifinali. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per un confronto che promette grande equilibrio e spettacolo.

Partono i quarti di finale di coppa d'Africa con il Mali che affronta il Senegal per un posto in semifinale. Gli aigles continuano ad essere una delle squadre più continue del panorama continentale, raggiungendo il traguardo dei quarti per la terza volta consecutiva. È stata una gara epica quella contro la Tunisia, con la squadra di Saintfiet ridotta in 10 uomini a causa dell'espulsione di Coulibaly a

Coppa d'Africa 2026 - Il Senegal travolge in rimonta il Sudan (3-1), sfiderà il Mali (vittorioso ai rigori sulla Tunisia) ai quarti di finale - I Leoni della Taranga vanno sotto nel punteggio contro il Sudan ma rimontano ed ottengono con merito la qualficazione ai quarti di finale dove ... eurosport.it

Risultati Coppa d’Africa 2026/ Vittoria eroica del Mali! Diretta gol live score (oggi sabato 3 gennaio) - Risultati Coppa d’Africa 2026 oggi, sabato 3 gennaio, diretta gol live score dei primi due ottavi di finale del torneo in Marocco. ilsussidiario.net

Coppa d'Africa, Mali-Senegal Mali e Senegal si sfidano per una qualificazione che vale tanto e non solo in termini calcistici in quel lembo d'Africa occidentale dove il calcio è più di una religione. È una gara che profuma di casa nel quarto di finale che andrà in - facebook.com facebook

Coppa d’Africa, #Senegal e #Mali ai quarti di finale x.com

