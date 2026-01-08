Mala del Brenta catturato ex esponente
Ivan Giantin, 53 anni, ex esponente della Mala del Brenta e noto nel Ferrarese, è stato catturato. In passato, è stato coinvolto in episodi violenti, tra cui una sparatoria con kalashnikov in via Traversagno, che aveva causato il ferimento di un carabiniere. La sua vicenda evidenzia le problematiche legate alla criminalità organizzata nella regione.
Ancora guai per Ivan Giantin, 53enne legato in passato alla Mala del Brenta e nome noto nel Ferrarese per la sparatoria a colpi di kalashnikov in via Traversagno, nella quale rimase ferito un carabiniere. Alle 3 di ieri i carabinieri lo hanno arrestato in provincia di Treviso. Considerato lo spessore criminale dell’uomo, per la fase esecutiva dell’arresto è stato necessario l’impiego di una squadra del Gruppo di Intervento Speciale (Gis) di Livorno con il supporto tecnico del Ros di Padova. L’uomo era ricercato per una condanna definitiva a tre anni e mezzo di reclusione per associazione a delinquere finalizzata alle estorsioni e alle rapine, commesse tra il 2018 e il 2021 nelle province di Venezia, Verona e Padova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
