mala del brenta catturato ex esponente

Ancora guai per Ivan Giantin, 53enne legato in passato alla Mala del Brenta e nome noto nel Ferrarese per la sparatoria a colpi di kalashnikov in via Traversagno, nella quale rimase ferito un carabiniere. Alle 3 di ieri i carabinieri lo hanno arrestato in provincia di Treviso. Considerato lo spessore criminale dell’uomo, per la fase esecutiva dell’arresto è stato necessario l’impiego di una squadra del Gruppo di Intervento Speciale (Gis) di Livorno con il supporto tecnico del Ros di Padova. L’uomo era ricercato per una condanna definitiva a tre anni e mezzo di reclusione per associazione a delinquere finalizzata alle estorsioni e alle rapine, commesse tra il 2018 e il 2021 nelle province di Venezia, Verona e Padova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

