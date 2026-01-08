Maignan e la Juventus, un possibile cambiamento in vista. Secondo fonti vicine all’entourage del portiere francese, si sta delineando un accordo con la società rossonera, che potrebbe portare a un trasferimento. La volontà di blindare il portiere sembra chiara, e si ipotizza una negoziazione che eguaglierebbe l’ingaggio di Leão. La situazione è ancora in evoluzione, e ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime settimane.

Maignan Juve, accordo imminente con la dirigenza rossonera che blinda il francese pareggiando l’ingaggio di Leão. Il futuro della porta del Milan sembra finalmente destinato a tingersi di rossonero ancora a lungo, spazzando via le nubi grigie che si erano addensate pericolosamente nei mesi scorsi. La trattativa per il rinnovo di contratto di Mike Maignan è entrata ufficialmente nella sua fase decisiva e più calda, quella che precede le firme. Dopo le prime indiscrezioni circolate in mattinata, sono arrivate conferme autorevoli e dettagliate da parte degli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto: il “muro” francese è ormai a un passo dal rinnovo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Maignan Juve, cambia tutto sul futuro del portiere francese. Il messaggio dell’entourage è chiarissimo

Leggi anche: Maignan Milan, il futuro del portiere rossonero resta in bilico? Cosa filtra sul futuro del francese

Leggi anche: Maignan Juve, entra in gioco anche Allegri: vuole convincere così il francese a restare al Milan! Il punto sul futuro del portiere e le novità

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Effetto Zhegrova: come cambia la Juve con o senza Edon; Milan, sta tornando il sereno su Maignan? La situazione. Inter e Juve vigilano a distanza; Chiesa prigioniero del Liverpool: Juve, Roma e Napoli tentano il blitz, ma l'effetto Salah blocca l'addio; Cambia tutto per Maignan, Sky svela: sta succedendo adesso.

Rinnovo Maignan, ribaltone Milan: colpo di scena sul mercato - Gennaio e Maignan infiammano Milanello: a mercato aperto prende forma un ribaltone inatteso che può cambiare il futuro rossonero. calciomagazine.net