Ambra confida che negli anni Novanta, a Mediaset, non si sono mai verificati casi di traffico di droghe, sottolineando come le trasmissioni fossero sottoposte a severi controlli. Riguardo alle critiche su

“Le droghe in Mediaset negli anni Novanta? Non c’era niente di tutto questo, eravamo super controllati. Lì non ho mai visto niente”. A raccontarsi senza filtri è Ambra Angiolini, che è stata ospite dell’ultima puntata di Tintoria, il podcast condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone. Dialogando con i due conduttori, l’attrice passa al setaccio la sua carriera, cominciata quando era ancora minorenne e poi esplosa definitivamente a Mediaset negli anni Novanta, con il programma “Non è la Rai”. Proprio in riferimento a quel periodo, Angiolini ha smontato lo stereotipo presentato da uno dei due conduttori, rivelando di non aver mai fatto uso di droghe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mai visto circolare droghe a Mediaset. Eravamo controllate. Le critiche a Non è la Rai? La Chiesa pensava fossi posseduta dal demonio”: parla Ambra

