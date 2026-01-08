Mai visto circolare droghe a Mediaset Eravamo controllate Le critiche a Non è la Rai? La Chiesa pensava fossi posseduta dal demonio | parla Ambra

Ambra confida che negli anni Novanta, a Mediaset, non si sono mai verificati casi di traffico di droghe, sottolineando come le trasmissioni fossero sottoposte a severi controlli. Riguardo alle critiche su

“Le droghe in Mediaset negli anni Novanta? Non c’era niente di tutto questo, eravamo super controllati. Lì non ho mai visto niente”. A raccontarsi senza filtri è Ambra Angiolini, che è stata ospite dell’ultima puntata di Tintoria, il podcast condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone. Dialogando con i due conduttori, l’attrice passa al setaccio la sua carriera, cominciata quando era ancora minorenne e poi esplosa definitivamente a Mediaset negli anni Novanta, con il programma “Non è la Rai”. Proprio in riferimento a quel periodo, Angiolini ha smontato lo stereotipo presentato da uno dei due conduttori, rivelando di non aver mai fatto uso di droghe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

