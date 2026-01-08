Mai stati isolazionisti | il grosso equivoco su 250 anni di politica estera americana

L’immagine di un’America isolazionista è un equivoco diffuso, spesso ripetuto nel corso dei secoli. In realtà, la storia della politica estera statunitense rivela un quadro molto più complesso, caratterizzato da interventi e collaborazioni internazionali. Questo articolo esplora i principali eventi e decisioni che hanno plasmato il ruolo degli Stati Uniti nel mondo negli ultimi 250 anni, sfatando il mito dell’isolazionismo.

L’idea di un’America storicamente isolazionista è uno dei miti più longevi e radicati nella narrazione della politica estera degli Stati Uniti. È un’immagine rassicurante, spesso usata per contrapporre un passato di prudenza e distacco a un presente di iper-interventismo globale. Eppure, alla luce della storiografia contemporanea, questa lettura si rivela profondamente fuorviante. Dalla nascita della repubblica fino ad oggi, gli Stati Uniti non si sono mai realmente isolati: hanno piuttosto scelto con attenzione tempi, spazi e modalità del proprio coinvolgimento internazionale, in una sempiterna combinazione di autonomia decisionale e interventismo selettivo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

