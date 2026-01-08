Maggio Musicale | Tosca di Giacomo Puccini va in scena domenica
Il Maggio Musicale Fiorentino presenta domenica la messa in scena di
alla guida dell'Orchestra, del Coro del Maggio e del Coro di voci bianche dell'Accademia del Maggio, il maestro Michele Gamba; in scena, nelle parti principali, Chiara Isotton e Marta Mari (recite del 15 e 17 gennaio) interpretano Floria Tosca; Vincenzo Costanzo e Bror Magnus Tødenes (recite del 15 e 17 gennaio) vestono i panni di Mario Cavaradossi e Alexey Markov e Claudio Sgura (recite del 15 e 17 gennaio) interpretano Scarpia.
