Maduro versione rozza e violenta di Chavez

Maduro è spesso descritto come una versione più dura e aggressiva di Chavez. Questa differenza si riflette nelle sue politiche e nel modo di governare, che si discostano dall’approccio più populista del suo predecessore. Analizzare questa dinamica permette di comprendere meglio le sfide e le tensioni politiche in Venezuela, offrendo uno sguardo più equilibrato e approfondito sulla leadership attuale nel paese.

Caro direttore, consenta di affrontare la questione Maduro da un angolo visuale un po' diverso da quelli dai quali è stato trattato finora. A Monte, in una chiave del tutto teorica, fondata però su principi etico-politici ben definiti, dovrebbe esserci una organizzazione internazionale dotata di una propria struttura politico-militare in grado di intervenire qualora i suoi massimi livelli direttivi decidano che si è davanti a inaccettabili violazioni delle norme del diritto internazionale. Così avrebbe dovuto funzionare la società delle Nazioni negli anni '30 e altrettanto dovrebbe fare l'Onu dagli anni '40 in poi.

