Madre e figlio trovati morti in casa nessuna autopsia Per la Procura è un incidente domestico

Da ravennatoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Ravenna ha aperto un'indagine per chiarire la morte di madre e figlio trovati senza vita in un'abitazione di Lugo, via Risorgimento. Dopo il nulla osta all'esame necroscopico, si ipotizza un incidente domestico, senza disporre di autopsie. La vicenda si inserisce in un contesto di solitudine, sollevando domande sulla causa di questa tragedia.

Una tremenda tragedia domestica che si è concretizzata in un contesto di grande solitudine. Questa l'ipotesi della Procura di Ravenna rispetto al macabro ritrovamento dei cadaveri di madre e figlio, trovati morti in casa a Lugo, in via Risorgimento, lunedì 5 gennaio. Secondo quanto ricostruito. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Choc a Lugo, madre e figlio trovati morti in casa: lui deceduto diversi giorni prima

Leggi anche: Madre e figlio trovati morti a Lecce, Najoua Minnito avrebbe ucciso il figlio di otto anni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Un macabro ritrovamento, il figlio e l'anziana madre trovati morti nell'abitazione; Choc a Lugo, madre e figlio trovati morti in casa: lui deceduto diversi giorni prima; Lugo, madre e figlio trovati morti nel loro appartamento; Madre e figlio trovati morti in casa.

madre figlio trovati mortiLugo, madre e figlio trovati morti nel loro appartamento - Secondo l'ipotesi formulata finora, l'uomo sarebbe morto per un malore qualche giorno prima dell'anziana madre malata. ilnuovodiario.com

madre figlio trovati mortiMadre e figlio trovati morti in casa a Lugo. Si ipotizzano cause naturali - Madre e figlio di 86 e 61 anni sono stati trovati morti nella serata di ieri nel loro appartamento di Lugo. ravennanotizie.it

madre figlio trovati mortiMadre e figlio trovati morti in casa. Si pensa a cause naturali - La donna di 86 anni e l'uomo di 61 erano riversi sul pavimento del loro appartamento a Lugo (Ra). rainews.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.