Madonna spiazza e conquista con la cover di La Bambola | VIDEO

Con grande sorpresa Madonna ha pubblicato la cover de La Bambola di Patty Pravo, progetto realizzato per uno spot di Dolce e Gabbana L'articolo Madonna spiazza e conquista con la cover di La Bambola VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Madonna sorprende con La Bambola: il video Dolce e Gabbana conquista il web e scatena discussioni - Contesto e obiettivo della coverMadonna apre il 2026 con una cover de La Bambola di Patty Pravo, scelta come colonna sonora della campagna del profumo ... assodigitale.it

