Madonna omaggia Patty Pravo pubblicata a sorpresa la cover de ‘La Bambola’
Madonna ha sorpreso il pubblico pubblicando una cover di
(Adnkronos) – Madonna omaggia Patty Pravo. La popstar americana ha pubblicato a sorpresa la cover de 'La bambola', storico successo della cantante italiana del 1968. Il brano, cantato in italiano da Madonna, è stato rilasciato sulle principali piattaforme digitali ed è la colonna sonora per la nuova campagna pubblicitaria di un profumo della casa di
