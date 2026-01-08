Madonna omaggia Patty Pravo pubblicata a sorpresa la cover de ‘La Bambola’

Madonna ha sorpreso il pubblico pubblicando una cover di

(Adnkronos) – Madonna omaggia Patty Pravo. La popstar americana ha pubblicato a sorpresa la cover de 'La bambola', storico successo della cantante italiana del 1968. Il brano, cantato in italiano da Madonna, è stato rilasciato sulle principali piattaforme digitali ed è la colonna sonora per la nuova campagna pubblicitaria di un profumo della casa di

