Madonna nei panni di una Bambola sexy per Dolce & Gabbana
Madonna interpreta una bambola elegante per Dolce & Gabbana, in un’immagine che combina stile e raffinatezza. In un contesto di pioggia intensa e atmosfere misteriose, il look richiama l’estetica del cinema neorealista degli anni ’70, creando un equilibrio tra modernità e tradizione. Questa interpretazione sottolinea l’attenzione ai dettagli e l’uso di simbolismi discreti, rendendo l’immagine un esempio di eleganza senza eccessi.
Intrighi, segrete passioni: fuori la pioggia è intensa e l’atmosfera si carica di mistero. Dentro, frame di atmosfere da cinema neorealista Anni 70. Chi c’è al centro della scena? C’è una donna (Madonna) in versione bambola, molto sexy. Anzi, in versione La Bambola di Patty Pravo. La canzone dell’artista italiana simbolo di libertà ed emancipazione, è stata scelta come colonna sonora della nuova campagna di Mert Alas, creata per il rilancio delle fragranze The One. The One intense (perfumer, Quentin Bisch ) e The One Pour Homme Parfum (perfumer, Jean-Christophe Herault). Il video di Madonna che canta in italiano La Bambola per Dolce & Gabbana Beauty. 🔗 Leggi su Amica.it
Leggi anche: La popstar reinterpreta il classico del 1968 per una campagna beauty Dolce & Gabbana
Leggi anche: La My Sicily di Dolce&Gabbana riscrive il codice della it-bag mediterranea: pelle Plonge lux, silhouette morbida, allure contemporanea. Una borsa pensata per dominare la scena, con una versatilità che non teme confronti
Madonna, che bambola! - Madonna è sbarcata nella Capitale sabato sera con il suo jet privato proveniente dalla capitale turca, ... donnamoderna.com
Leggo. . Icona di stile, imprenditrice, party girl. L'ereditiera #ParisHilton, 44 anni, è ed è stata tante cose, ma adesso sceglie di indossare panni nuovi, mostrandosi vulnerabile come non mai. Lo fa nel documentario Infinite Icon: A Visual Memoir, diretto da Bruc - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.