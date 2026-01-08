Madonna ha pubblicato a sorpresa la cover de 'La bambola', storico successo di Patty Pravo del 1968. Il brano, cantato in italiano dalla popstar americana, è stato rilasciato sulle principali piattaforme digitali ed è la colonna sonora per la nuova campagna pubblicitaria di un profumo della casa di moda Dolce & Gabbana. Il brano che porta il titolo ufficiale di 'La bambola (for Dolce & Gabbana - The One)' è disponibile su YouTube e ha già raggiunto 67mila visualizzazioni mentre sulle piattaforme di streaming come Spotify e Apple Music risulta curiosamente datato 1° ottobre 2025. Al momento Madonna non ha ancora commentato o promosso l'uscita sui suoi canali social. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Madonna canta Patty Pravo: a cosa serve la cover de La Bambola

Madonna ha pubblicato la cover di ‘La bambola’ di Patty Pravo; Madonna pubblica una cover di La bambola di Patty Pravo - Ascolta in streaming; Madonna canta La Bambola di Patty Pravo per la nuova campagna Dolce e Gabbana (VIDEO); Reinterpreta La Bambola di Patty Pravo, ma sembra l’intelligenza artificiale. Madonna, perché l’hai fatto?.

VIDEO| Madonna canta Patty Pravo: online la sua versione (in italiano) de “La bambola” - La popstar ha interpretato in italiano la canzone per Dolce & Gabbana ... dire.it

Madonna canta in italiano per un profumo di D&G - Madonna ha pubblicato a sorpresa la sua versione de “La bambola”, brano reso celebre da Patty Pravo nel ’68. rockol.it