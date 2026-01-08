Madonna canta Patty Pravo | a cosa serve la cover de La Bambola
Madonna ha pubblicato a sorpresa la cover de 'La bambola', storico successo di Patty Pravo del 1968. Il brano, cantato in italiano dalla popstar americana, è stato rilasciato sulle principali piattaforme digitali ed è la colonna sonora per la nuova campagna pubblicitaria di un profumo della casa di moda Dolce & Gabbana. Il brano che porta il titolo ufficiale di 'La bambola (for Dolce & Gabbana - The One)' è disponibile su YouTube e ha già raggiunto 67mila visualizzazioni mentre sulle piattaforme di streaming come Spotify e Apple Music risulta curiosamente datato 1° ottobre 2025. Al momento Madonna non ha ancora commentato o promosso l'uscita sui suoi canali social. 🔗 Leggi su Iltempo.it
