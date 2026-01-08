Madonna canta La bambola di Patty Pravo | com'è nata e perché è diventata la prima canzone in italiano della popstar

Madonna ha recentemente condiviso su Instagram una cover di

Dopo alcuni spoiler sul suo profilo Instagram, Madonna ha pubblicato una cover di "La bambola", interpretata originariamente da Patty Pravo. Come nasce la canzone e perché è il primo brano in italiano di Madonna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Madonna canta Patty Pravo: la popstar pubblica la cover de "La Bambola" per uno spot - Scritto in origine da Ruggero Cini, Franco Migliacci e Bruno Zambrini e portato al successo dalla cantante veneziana nel 1968, la nuova versione è la colonna sonora di un nuovo profumo ... corriere.it