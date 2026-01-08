Madonna canta in italiano e omaggia Patty Pravo con La Bambola La canzone rifiutata da Caterina Caselli e Little Tony poi il boom
Madonna canta in italiano, rendendo omaggio a Patty Pravo con “La Bambola”. La canzone, inizialmente rifiutata da Caterina Caselli e Little Tony, ha poi conquistato il pubblico, diventando un successo. Due star della musica, amiche e simili tra loro, dimostrano come le affinità possano rafforzare legami e carriere. Chi si somiglia si piglia, anche nel mondo dello spettacolo.
Metti due star della canzone che sono amiche e che, in qualche modo, si somigliano. Chi si somiglia si piglia. Loro si sono ‘prese’ e ne è uscita una versione de La Bambola cantata da Madonna. Si fa presto a capire chi è l’altra, quella che il brano lo ha cantato per prima e sì, lo ha cantato anche molto meglio, Patty Pravo. Ieri 7 gennaio, tra il lusco e il brusco, Dolce&Gabbana ha lanciato un nuovo profumo, che si chiama per l’appunto La Bambola. Video su Youtube con logo, nome della fragranza e canzone omonima, cantata da Madonna. Mica niente di che anzi, una pronuncia che, a tratti, fa un po’ soap opera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
