Macron | Usa si allontanano da alleati e norme internazionali rifiutiamo nuovo colonialismo – Il video

Il video analizza le recenti dichiarazioni di Macron, che sottolineano come gli Stati Uniti si stiano allontanando da alleati e norme internazionali, rifiutando un nuovo colonialismo. La discussione evidenzia le tensioni nelle relazioni diplomatiche e il rischio di una crescita di approcci neo-coloniali nel contesto globale, sottolineando l’importanza di un equilibrio tra potere e rispetto delle regole condivise.

(Agenzia Vista) Francia, 08 gennaio 2026 Gli Stati Uniti di Donald Trump si stanno progressivamente allontanando da alcuni alleati e si svincolano dalle regole internazionali, si tratta di una forma di aggressione neo-coloniale sempre più presente nelle relazioni diplomatiche. Le istituzioni del multilateralismo funzionano sempre meno efficacemente, ci stiamo avviando verso un mondo di grandi potenze con una reale tentazione di spartirsi il pianeta. Rifiutiamo il nuovo colonialismo e il nuovo imperialismo, ma rifiutiamo anche la vassallizzazione e il disfattismo. 'Ciò che siamo riusciti a fare per la Francia e in Europa va nella direzione giusta. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Macron contro gli Usa di Trump: “Si allontanano dalle norme internazionali, vogliono spartirsi il mondo”

Leggi anche: Macron: "Usa si allontanano da alleati, aggressività neocoloniale"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Macron, gli Usa si allontanano da alleati e norme internazionali; Senato Usa approva risoluzione che limita Trump in Venezuela. Caracas: liberati detenuti, anche stranieri. Groenlandia, Macron: da Usa forme diplomatiche di “aggressione neocoloniale”.; Trump: 'Il controllo Usa sul Venezuela potrebbe durare anni'.

Macron contro gli Usa: “Si stanno allontanando dagli alleati, rifiutiamo il nuovo colonialismo e il vassallaggio” - Il presidente francese denuncia la 'legge del più forte' e la crisi del multilateralismo, criticando le recenti mosse americane ... ilfattoquotidiano.it