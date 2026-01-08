Macron | Noi sottoposti all' aggressività necoloniale degli USA – Il video

Il video presenta le dichiarazioni di Macron sulla percezione di un’aggressività neocoloniale degli Stati Uniti nei confronti della Francia e dell’Europa. Il presidente francese evidenzia le sfide dell’attuale ordine internazionale, sottolineando i rischi derivanti da un interventismo esterno e le conseguenze sulla sovranità nazionale. Queste riflessioni si inseriscono nel contesto delle relazioni internazionali e delle tensioni geopolitiche attuali.

(Agenzia Vista) Parigi, 08 gennaio 2026 “Questo è il grande rischio dell’ordine internazionale in cui viviamo. Gli Stati Uniti sono una potenza consolidata che si sta allontanando gradualmente dai suoi alleati. Ciò che ho detto l’anno scorso sul movimento internazionale dei reazionari rimane vero. Credo sia in atto un processo di ricolonizzazione abbracciato da alcuni. Noi, francesi ed europei, ci siamo trovati dentro un gioco strano. Siamo sottoposti a una retorica anticolonialista che non corrisponde alla realtà. Siamo sottoposti all’aggressività neocolonialista di alcuni. Una situazione negativa, si potrebbe dire”. 🔗 Leggi su Open.online

