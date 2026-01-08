Macron contro gli Usa di Trump | Si allontanano dalle norme internazionali vogliono spartirsi il mondo

Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso preoccupazione per l’orientamento degli Stati Uniti sotto la guida di Donald Trump, evidenziando come si stiano allontanando dalle norme internazionali. Durante il discorso annuale agli ambasciatori, Macron ha sottolineato il rischio di un crescente tentativo di spartizione del mondo e di indebolimento degli alleati, ponendo l’accento sull’importanza del rispetto delle regole condivise a livello globale.

Il presidente francese è durissimo nel suo discorso annuale davanti agli ambasciatori: "Gli Usa si stanno progressivamente allontanando da alcuni alleati e si svincolano dalle regole internazionali. Rifiutiamo questo nuovo imperialismo".

