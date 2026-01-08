Macron attacca la linea Usa di Trump | Si allontanano dalle regole e puntano a dividersi il mondo

Nel suo intervento agli ambasciatori, il presidente francese Emmanuel Macron ha criticato la strategia degli Stati Uniti sotto la guida di Donald Trump, sottolineando come si allontanino dalle regole internazionali e mirino a dividere il mondo. Una presa di posizione che evidenzia le divergenze tra Parigi e Washington sulla gestione delle relazioni internazionali e sulla stabilità globale.

Nel suo tradizionale intervento davanti agli ambasciatori francesi, Emmanuel Macron ha lanciato un duro atto d'accusa contro la politica estera degli Stati Uniti guidati da Donald Trump. Secondo il capo dell'Eliseo, Washington starebbe prendendo le distanze da alleati storici e mostrando una crescente tendenza a svincolarsi dalle norme che regolano l'ordine internazionale. Macron ha parlato apertamente di una nuova forma di pressione neocoloniale nelle relazioni tra le grandi potenze, denunciando un clima diplomatico sempre più aggressivo e competitivo.

