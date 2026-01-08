Macron a gamba tesa su Trump | No a nuovo colonialismo e vassallaggi Europa più autonoma e forte

Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso chiaramente la sua posizione contro ogni forma di nuovo colonialismo e imperialismo da parte delle grandi potenze. Sottolineando la necessità di un’Europa più autonoma e forte, Macron invita a superare il disfattismo di fronte alle sfide globali, promuovendo un approccio equilibrato e responsabile nelle relazioni internazionali.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha ribadito il rifiuto di ogni forma di « nuovo colonialismo » e « nuovo imperialismo » da parte delle grandi potenze, respingendo al tempo stesso quello che ha definito il «disfattismo» di fronte ai più recenti sviluppi globali. L’intervento è avvenuto nel corso del tradizionale discorso rivolto agli ambasciatori francesi riuniti all’Eliseo. Autonomia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Macron a gamba tesa su Trump: “No a nuovo colonialismo e vassallaggi, Europa più autonoma e forte” Leggi anche: Calciomercato Inter, Piotr Zielinski a gamba tesa su Simone Inzaghi Leggi anche: Milano-Cortina, giudici a gamba tesa su Olimpiadi e governo: "Atto incostituzionale" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Macron a gamba tesa su Trump: “No a nuovo colonialismo e vassallaggi, Europa più autonoma e forte” - Il presidente francese rilancia l’autonomia strategica dell’Ue, difende le regole sul digitale e chiede un’accelerazione sulle politiche commerciali e sul mercato unico ... gazzettadelsud.it

Santanchè, errore la gamba tesa di Marina Berlusconi su Trump - "Non mi sembra giusto intervenire a gamba tesa con giudizi sul presidente degli Stati Uniti che sono un nostro alleato con il quale, a prescindere dal presidente, dovremo avere rapporti assolutamente ... ansa.it

Marina Berlusconi preoccupata dai dazi di Trump. La ministra Santanché: «Sbaglia a entrare a gamba tesa sul presidente Usa» - “Io non sono abituata a giudicare quello che fanno i leader e i presidenti delle altre nazioni; credo che sia ovvio che Trump a volte, in termini di comunicazione, le spari grosse, ma forse è una ... ilsole24ore.com

Dieci molestatori condannati. Brigitte Macron, arriva l'atteso epilogo per il caso di cyberbullismo >> https://tinyurl.com/2br82347 - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.